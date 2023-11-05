В Генштабе ВСУ раскрыли план масштабной атаки дронов на регионы России

Начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба Вооруженных сил страны (ВСУ) Сергей Баранов заявил изданию Independent, что Украина собирается организовать масштабную зимнюю атаку на регионы России с помощью дронов.

Баранов отметил, что Украина намерена массово использовать беспилотники, поскольку суровые погодные условия могут препятствовать наземному наступлению.

До этого обозреватель издания The National Interest Марина Мирон заявляла, что грядущая зима может стать злейшим врагом Вооруженных сил Украины.

Капитан первого ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин также прогнозировал, что зимой украинские войска попытаются уйти в глухую оборону на фоне проваленного контрнаступления на Запорожском направлении.

1 ноября военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что применяемые Украиной турецкие беспилотники Bayraktar не могут преодолеть глубоко эшелонированную систему противовоздушной обороны России и потому оказались неэффективны на поле боя.

Ранее Минобороны Украины заявило об ускорении передачи беспилотников для ВСУ.