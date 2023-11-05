Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки при поддержке артиллерии сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, передает РИА Новости.

По его словам, ротация противника сорвана на позициях ВСУ в районах Старомайорского и севернее Приютного.

«Живая сила и автомобильная техника уничтожены», — сказал офицер.

Он заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли буксируемую гаубицу Д-20 и пять минометных расчетов.

Чехов также рассказал, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил РФ нанесено огневое поражение по местам сосредоточения личного состава и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотный бригад противника и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Шахтерское, Водяное, Сухие Ялы, Пречистовка, Новодонецкое, Новоукраинка, Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики (ДНР).

«Общие потери противника на данном направлении составили: станция РЭБ, две боевые бронированные машины, склад военного имущества, свыше 50 боевиков и автомобильная техника ВСУ», — указал подполковник.

До этого Олег Чехов сообщил, что подразделения «Востока» улучшили свое тактическое положение на Южнодонецком направлении, заняв свыше десятка опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.