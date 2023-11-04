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Бывший мэр Петрозаводска получил ранение в зоне спецоперации

Экс-мэр Петрозаводска Любарский получил ранение в зоне спецоперации

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Бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский был ранен в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Сегодня ночью в «буханку», на которой он ехал с товарищем, ударил тяжелый беспилотник «Баба Яга». Автомобиль сгорел, Володя и товарищ, к счастью, живы», — написал Парфенчиков.

По его словам, оба пострадавших находятся в госпитале, их жизни ничего не угрожает. Как заявил чиновник, Любарский получил сквозное ранение руки.

«Я с ним на связи. Шутит, как обычно. Держись, друже. Сил тебе и всем нашим! Молимся за вас», — добавил глава Карелии.

В июне текущего года Петросовет принял отставку по собственному желанию главы столицы Карелии Владимира Любарского. Он отправился добровольцем в зону спецоперации в качестве добровольца отряда «Ахмат».

До этого мэр Воркуты Ярослав Шапошников, ушедший добровольцем в зону специальной военной операции, заявил, что возглавит добровольческий отряд «Печора» из уроженцев Коми в составе добровольческого казачьего корпуса.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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