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Минобороны Турции уничтожило 15 объектов РПК в Ираке

Минобороны Турции заявило о воздушной операции против РПК на севере Ирака

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Reuters

Министерство национальной обороны Турции в ходе воздушной операции против боевиков запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана уничтожило 15 объектов на севере Ирака. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Воздушная операция была проведена в 19:30 (совпадает с мск. — «Газета.Ru»), уничтожено 15 объектов», — сказано в сообщении.

Турция проводит воздушные операции на севере Сирии и Ирака, после того как 1 октября РПК предприняла попытку теракта у штаб-квартиры МВД в Анкаре. В тот день к зданию министерства подъехал автомобиль, в котором находились террористы. Один из них вышел из машины и взорвал себя. Второй вступил в перестрелку с полицейскими и был ликвидирован. Двое сотрудников МВД получили легкие ранения.

7 октября военно-воздушные силы Турции провели крупнейшую воздушную операцию на севере Сирии, целью которой были объекты РПК и ее сирийского крыла — «Сил народной самообороны». Уточнялось, что в рейде задействовали 30 боевых самолетов.

До этого сообщалось, что военные операции Турции против Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, примут более активный и жесткий характер.

Ранее Эрдоган прокомментировал попытку теракта в столице Турции.

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