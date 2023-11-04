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ХАМАС одобрил решение Турции отозвать посла из Израиля

ХАМАС заявил, что приветствует решение Турции об отзыве посла из Израиля

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Majdi Fathi/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует решение Турции об отзыве посла из Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

МИД Турции сообщил, что решил отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара на родину в Анкару для консультаций насчет ситуации в секторе Газа. Однако МИД Израиля заявил, что решение Турции еще сильнее приближает Анкару к ХАМАС.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что больше не может считать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «своим собеседником».

Президент добавил, что руководитель Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын все еще поддерживает контакты с израильскими властями. Также он проводит встречи с представителями движения ХАМАС и Палестины.

По словам турецкого лидера, полный разрыв отношений не представляется возможным. Особенно когда речь идет о сфере международной дипломатии, уточнил глава республики.

Ранее Эрдоган обвинил израильское правительство в преступлениях против человечности.

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