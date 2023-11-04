ХАМАС одобрил решение Турции отозвать посла из Израиля

Палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует решение Турции об отзыве посла из Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

МИД Турции сообщил, что решил отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара на родину в Анкару для консультаций насчет ситуации в секторе Газа. Однако МИД Израиля заявил, что решение Турции еще сильнее приближает Анкару к ХАМАС.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что больше не может считать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «своим собеседником».

Президент добавил, что руководитель Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын все еще поддерживает контакты с израильскими властями. Также он проводит встречи с представителями движения ХАМАС и Палестины.

По словам турецкого лидера, полный разрыв отношений не представляется возможным. Особенно когда речь идет о сфере международной дипломатии, уточнил глава республики.

Ранее Эрдоган обвинил израильское правительство в преступлениях против человечности.