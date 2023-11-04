МИД Катара назвал препятствие для освобождения заложников в секторе Газа

Не заканчивающиеся удары по сектору Газа со стороны Израиля мешают процессу освобождения заложников, которых удерживает радикальное движение ХАМАС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Катара.

Катарский МИД сообщил, что глава ведомства шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел в Аммане встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе нее обсуждался вопрос с освобождением людей, которых в cекторе Газа удерживает радикальное палестинское движение ХАМАС.

По словам дипломатов, Аль Тани в беседе с американским коллегой подтвердил, что Доха старается помочь в освобождении заложников. При этом бомбардировки осложняют процесс их освобождения и усугубляют гуманитарную катастрофу в Газе, подчеркнул глава МИД Катара.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что в переговорах по возвращению россиян из плена ХАМАС есть прогресс. Представитель Кремля также добавил, что решение об освобождении заложников в зоне израильско-палестинского конфликта требует согласования позиций нескольких сторон.

В конце октября дипломатический источник ТАСС сообщал, что есть шансы вернуть восьмерых граждан России, которые были захвачены в плен боевиками палестинской группировки ХАМАС 7 октября при нападении на Израиль. По словам дипломата, продолжается упорная работа по этому вопросу.

Тогда же стало известно, что число граждан России, которые ожидают эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию присутствуют более 900 человек. В начале ноября в МИД РФ заявили, что власти Израиля выдадут разрешение на выход граждан РФ из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».