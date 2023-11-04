ПВО сработала в районе судостроительного завода в Крыму

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в районе судостроительного завода на востоке Крыма в городе Керчь. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО», — написал глава региона.

Согласно его информации, часть обломков сбитых ракет приземлилась на территорию одного из сухих доков

«Пострадавших нет», — подытожил сенатор.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что система ПВО Ростовской области успешно ликвидировала две воздушные цели над регионом. Повреждений упавшие обломки не причинили.

До этого Министерство обороны РФ объявило, что российские системы противовоздушной обороны перехватили за сутки 15 ракет Storm Shadow, HIMARS и «Нептун», которые были выпущены Вооруженными силами Украины.

Ранее украинский беспилотник попытался атаковать Белгородскую область.