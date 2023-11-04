Российские войска отбили пять атак ВСУ в Запорожье

Вооруженные силы России успешно защитили свои позиции от пяти атак ВСУ на Запорожском направлении и нанесли огневое поражение противнику в районе Работино. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, пресечь атаки штурмовиков 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ удалось в том числе благодаря слаженной работе российских авиации и артиллерии. Кроме того, ВС РФ ударили по подразделению 82-й десантно-штурмовой бригады у села Работино.

Уточняется, что ликвидировать удалось до 30 украинских военных, а также американскую артиллерийскую систему М777, три авто и шесть бронемашин.

Также российские войска отразили пять атак ВСУ под Купянском. В этом случае противник потерял до 210 солдат, а также две БМП, три авто и несколько единиц боевой техники, включая танк.

Помимо этого, скопления ВСУ уничтожили у островов Мелкий и Крынок на Днепре.

Ранее российский разведчик рассказал о срыве поставок снарядов ВСУ под Купянском.