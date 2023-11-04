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Российский разведчик рассказал о срыве поставок снарядов ВСУ под Купянском

Российские разведчики сорвали попытку подвезти боеприпасы ВСУ под Купянском

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РИА Новости

Машину, подвозившую боеприпасы и еду к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, удалось уничтожить благодаря работе российских разведчиков. Об этом РИА Новости рассказал специалист разведывательного подразделения Западного военного округа.

По словам разведчика, военнослужащие мониторили территорию под Купянском с помощью беспилотников, когда заметили транспорт, который, вероятнее всего, подвозил ВСУ боекомплект или продовольствие. Машину оперативно уничтожил минометный расчет 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.

Военный также объяснил, что если бы у подразделения не было возможности поразить цель, то этим бы занялись операторы РСЗО «Град», ТОС-1 «Солнцепек» или гаубиц.

До этого сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли до 125 солдат на Купянском направлении. Как сообщали в Минобороны, украинские войска также лишились двух бронемашин, пункта боепитания, минометного расчета, двух артиллерийских орудий и РЛС контрбатарейной борьбы.

Ранее в Белгородской и Курской областях сбили четыре украинских БПЛА.

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