Российские войска получили новые пистолеты-пулеметы и гранатометы

Входящее в состав Ростеха обороностроительное предприятие «Высокоточные комплексы» отчиталось о поставке новых вооружений российским войскам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.

В компании рассказали, что ВС РФ получили новые пистолеты-пулеметы ПП-2000, автоматические гранатометы АГС-30 и ручные гранатометы ГМ-94. Отмечается, что перед отправкой оружия в войска специалисты протестировали его и подкорректировали прицельные системы.

Гранатомет ГМ-94 широко востребован в зоне СВО, поскольку идеально подходит для штурмовых операций. В то же время АГС-30 — универсальное оружие, хорошо подходящее как для наступления, так и для обороны. Им оснащают мотострелковые подразделения, поскольку гранатомет существенно повышает их огневую мощь, при этом сохраняя мобильность.

ПП-2000 способен создавать плотный огонь на расстоянии до 200 метров. Для него подходят различные боеприпасы, включая бронебойные. В последнее время эти пистолеты-пулеметы часто становятся спутниками российских летчиков, которые используют их для самообороны при необходимости.

Ранее сообщалось, что российский концерн «Калашников» с опережением сроков контракта поставил автоматы АК-12 российским войскам.