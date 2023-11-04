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В России запатентовали гиперзвуковой самолет с комбинированным двигателем

«Туполев» запатентовал гиперзвуковой самолет с комбинированным двигателем

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РИА Новости

Компания «Туполев» запатентовала гиперзвуковой самолет с двумя турбореактивными двигателями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание изобретения к патенту.

«Гиперзвуковой самолет, оборудованный комбинированной силовой установкой, включает два ТРД», — уточнили в компании.

Один двигатель в качестве топлива применяет авиационный керосин, другой — «криогенное топливо».

Борт отнесли к нескольким категориям. В их числе: «Сверхзвуковые самолеты» и «Космические транспортные корабли многократного применения».

В начале ноября блогер объяснил значение создания широкофюзеляжного лайнера из российских комплектующих. По словам военного эксперта Юрия Подоляка, новость о том, что в свой первый полет поднялся полностью российский широкофюзеляжный лайнер Ил-96-400М, в котором абсолютно все комплектующие российского производства, навела меня на мысль, а ведь подавляющее большинство граждан России даже не поняли смысла произошедшего.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.

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