Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщают о взрывах в одной из областей

«Страна.ua»: в Миргороде Полтавской области произошли взрывы

close
100%
Vladyslav Sodel/Reuters

В Миргороде Полтавской области Украины слышны звуки взрывов. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что рядом с городом расположен крупный военный аэродром.

По состоянию на 01:10 мск воздушная тревога действует в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

До этого стало известно, что несколько взрывов произошли на окраинах Херсона.

Местные власти не комментировали происшествие. Известно, что воздушная тревога на этой территории Херсонской области не объявлялась.

1 ноября в Херсоне была повреждена станция техобслуживания. По словам главы областной военной администрации Александра Прокудина, повреждения получили «СТО и склады в Херсоне». Местные власти не уточнили масштаб разрушений.

В ночь на 31 октября в Херсоне произошел взрыв. Ранее официальный ресурс по оповещению населения предупредил о введении режима воздушной тревоги в районах Херсонской области, находящихся под контролем украинских властей. 28 октября взрывы слышали в прибрежных районах Херсона.

До этого в подконтрольном Украине Херсоне переименовали связанные с Россией улицы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий