На Украине сообщают о взрывах в одной из областей

В Миргороде Полтавской области Украины слышны звуки взрывов. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что рядом с городом расположен крупный военный аэродром.

По состоянию на 01:10 мск воздушная тревога действует в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

До этого стало известно, что несколько взрывов произошли на окраинах Херсона.

Местные власти не комментировали происшествие. Известно, что воздушная тревога на этой территории Херсонской области не объявлялась.

1 ноября в Херсоне была повреждена станция техобслуживания. По словам главы областной военной администрации Александра Прокудина, повреждения получили «СТО и склады в Херсоне». Местные власти не уточнили масштаб разрушений.

В ночь на 31 октября в Херсоне произошел взрыв. Ранее официальный ресурс по оповещению населения предупредил о введении режима воздушной тревоги в районах Херсонской области, находящихся под контролем украинских властей. 28 октября взрывы слышали в прибрежных районах Херсона.

До этого в подконтрольном Украине Херсоне переименовали связанные с Россией улицы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.