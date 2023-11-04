На Украине сообщают о взрывах в одной из областей

В Миргороде Полтавской области Украины слышны звуки взрывов. Об этом сообщает «Страна.ua».
В публикации отмечается, что рядом с городом расположен крупный военный аэродром.
По состоянию на 01:10 мск воздушная тревога действует в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
До этого стало известно, что несколько взрывов произошли на окраинах Херсона.
Местные власти не комментировали происшествие. Известно, что воздушная тревога на этой территории Херсонской области не объявлялась.
1 ноября в Херсоне была повреждена станция техобслуживания. По словам главы областной военной администрации Александра Прокудина, повреждения получили «СТО и склады в Херсоне». Местные власти не уточнили масштаб разрушений.
В ночь на 31 октября в Херсоне произошел взрыв. Ранее официальный ресурс по оповещению населения предупредил о введении режима воздушной тревоги в районах Херсонской области, находящихся под контролем украинских властей. 28 октября взрывы слышали в прибрежных районах Херсона.
До этого в подконтрольном Украине Херсоне переименовали связанные с Россией улицы.
Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.