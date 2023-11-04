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Армия Израиля нанесла удар по школе в секторе Газа

WAFA: Армия Израиля разбомбила приют беженцев в Газе, находившийся в школе

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Yasser Qudih/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по зданию школы в секторе Газа, в котором находился приют для беженцев. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

По данным агентства, в результате атаки погибли десятки человек. Израильские войска нанесли авиаудар.

«Израильские военные самолеты обстреляли школу Усамы бен Заида, находившуюся под управлением Агентства ООН по делам беженцев и организации работ, в результате чего были убиты и ранены десятки перемещенных лиц, искавших убежища внутри», — говорится в сообщении агентства.

До этого ЦАХАЛ заявлял об ударе по машине скорой помощи, использовавшейся бойцами ХАМАС.

В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что машина якобы использовалась палестинским исламистским движением ХАМАС. В результате удара израильской стороной палестинское исламистское движение потеряло несколько бойцов. По информации израильских военных, район, где находилась машина скорой помощи, является зоной боевых действий.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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