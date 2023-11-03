Путин призвал членов ОП быть аккуратными и осторожными при поездках в зону СВО

Президент России Владимир Путин призвал членов Общественной палаты РФ быть аккуратными и осторожными в ходе поездок в зону специальной военной операции (СВО) или на близкие к ней территории. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу вас быть аккуратнее, осторожнее. Обращаюсь и к членам Общественной палаты, надо быть в высшей степени аккуратными, когда вы посещаете районы боевых действий либо близкие к ним районы. К сожалению, пока это небезопасно, всему свое время», — сказал глава государства.

Он также выразил надежду, это время «будет не таким отдаленным».

До этого депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий заявил, что запрет на поездки депутатов в зону проведения спецоперации без разрешения главы Минобороны России Сергея Шойгу или начальника Генштаба Валерия Герасимова связан с тем, что они могут случайно раскрыть позиции Вооруженных сил страны или получить ранения.

О введении данного запрета сообщалось 27 июля. Отмечалось, что согласовывать поездки парламентариев будет руководство Госдумы.

Ранее Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине.