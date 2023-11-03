В США усомнились в способности Украины добиться военных успехов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут добиться победы в конфликте с Россией. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

По словам эксперта, к текущему моменту украинским войскам так и не удалось «сдвинуться с места» в зоне боевых действий. В том числе речь идет о контрнаступлении, которое Киев готовил в течение полугода.

«Украина <...> пустила тысячи единиц военной техники, предоставленной нами, и еще многие сотни — другими европейскими союзниками, и это нисколько не изменило линию фронта», — подчеркнул бывший военнослужащий.

В то же время он обратил внимание на желание президента США Джо Байдена выделить на помощь Украине сотню миллиардов долларов. Однако, как сказал подполковник в отставке, даже в случае реализации данной инициативы ситуация в зоне боевых действий не изменится.

Дэвис выразил уверенность, что украинские войска ни при каких обстоятельствах не смогут добиться военных успехов. Также бойцам ВСУ не удастся вытеснить российских солдат с украинской территории, подытожил эксперт.

3 ноября газета The Washington Post сообщила, что представитель Министерства обороны Украины Геннадий Коваленко провел встречу с членами американской делегации. В ходе переговоров сотрудник ведомства спрогнозировал быстрое поражение Киева, если западные страны перестанут оказывать помощь его государству.

Ранее в США рассказали, как ВСУ затыкают бреши в обороне.