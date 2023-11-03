Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему ГРУ в России зачастую называют «Аквариумом»

Профессор Винокуров: ГРУ называют «Аквариум», так как из него видно все в мире

close
100%
РИА Новости

Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) нередко называют «Аквариумом», так как его сотрудники хорошо осведомлены о происходящих в мире событиях. Об этом заявил вице-президент Лиги военных дипломатов и профессор Дипломатической академии российского министерства иностранных дел Владимир Винокуров, передает РИА Новости.

В 1985 году вышла книга бывшего офицера российской разведки, предателя Владимира Резуна. Труд был написан под псевдонимом Виктор Суворов, и в нем ГРУ впервые называлось «Аквариумом».

С того момента в РФ начали часто использовать данное слово для описания разведывательного управления. При этом эксперт подчеркнул, что это название могло прочно войти в обиход благодаря внешнему виду здания и эффективной работе структуры.

«За основу этого необычного названия он (Владимир Резун — «Газета.Ru»), как можно предположить, взял, во-первых, внешний вид здания ведомства из стекла и бетона, и, во-вторых, стараясь подчеркнуть, что из него видно все, что происходит в мире», — указал Винокуров.

5 ноября сотрудники разведывательного управления будут принимать поздравления с профессиональным праздником. В эту дату День военного разведчика отмечают не только в России, но также в Казахстане, Белоруссии и Армении.

Ранее в ГРУ рассказали, для чего США наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий