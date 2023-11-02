Американская разведка оценила готовность Ирана вступить в войну с Израилем

Разведка США предполагает, что Иран готовится ответить на военные действия Израиля в секторе Газа, не вступая при этом в полномасштабный конфликт. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника, знакомого с локальными разведданными.

«Иран продумывает свой ответ на военные действия Израиля в секторе Газа, чтобы избежать прямого конфликта с Израилем или США», — говорится в статье.

По словам чиновника, на фоне обострения обстановки в секторе Газа США направили в палестинский анклав много своего военного контингента, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приготовилась наносить удары на всех направлениях, что позволило Ирану объявить о действиях по защите палестинцев, не допустив полноценного военного столкновения.

Согласно информации источника, Иран понимает потенциальные разрушительные последствия в случае прямого конфликта с этими странами, но не имеет полного контроля над деятельностью шиитской группировки «Хезболла», которая может спровоцировать эскалацию напряжения.

До этого газета Bild писала, что Иран открывает второй фронт в войне Израиля с ХАМАС, побуждая йеменских хуситов присоединиться к войне.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.