Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Армия Израиля атаковала объекты «Хезболла»

Армия Израиля в ответ на обстрел Ливана атаковала объекты «Хезболла»

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Военнослужащие армии Израиля наносят удары по шиитской организации «Хезболла», располагающейся в Ливане, в ответ на обстрел с территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

«За последний час был зафиксирован ряд запусков из Ливана по израильской территории. В ответ Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по ряду террористических целей «Хезболла» в Ливане. Подробности последуют», — отмечается в сообщении.

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные вошли в Газу и приступили к окружению с разных сторон.

До этого экс-премьер Израиля Эхуд Барак заявил, что поддержка Израиля со стороны мирового сообщества ослабнет очень быстро, а легитимность военной операции в Газе будет поставлена под сомнение.

По уточненным данным, 7 октября в Израиль вторглись свыше трех тысяч боевиков ХАМАС. Кроме того, страна была подвергнута масштабному ракетному обстрелу. В плен попали более двухсот заложников. В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи», одной из целей которых названо полное уничтожение движения ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Египет отверг предложение о международном и израильском управлении Газой.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий