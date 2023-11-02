ВСУ попытались устроить взрыв на Курской АЭС с помощью беспилотника

На Курской атомной электростанции (АЭС) Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались устроить взрыв с помощью беспилотника. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, все случилось около полудня на территории атомной электростанции в городе Курчатове. Рухнувший дрон самолетного типа обнаружил сотрудник службы безопасности при патрулировании территории. На беспилотнике была взрывчатка, эксперты установят, какая именно.

Взрывное устройство не сдетонировало, поэтому никаких разрушений нет.

До этого Украина пыталась совершить провокацию на Запорожской АЭС. По сданным ведомства, в районе Энергодара средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили девять украинских беспилотников коптерного типа. Украинские военные пытались сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, отметили в Минобороны.

В конце октября постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российские войска никогда не размещали тяжелое вооружение по типу танков и артиллерии на Запорожской АЭС, в чем могли убедиться инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотров станции.

Ранее в российском МИД заявили, что украинские атаки на ЗАЭС были бы невозможны без поддержки Запада.