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В Ростовской области дважды сработали системы ПВО

Голубев: система ПВО отработала по воздушной цели в Ростовской области

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Shutterstock

В Ростовской области дважды сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, в первый раз система ПВО отработала по воздушной цели в 14:17. А в 14:40 ПВО сработала еще раз.

Он отметил, что оперативные службы уточняют последствия работы ПВО на земле, а военные выполняют свою работу.

28 октября министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки два самолета Воздушных сил Украины.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России и средства противовоздушной обороны с 1 октября уничтожили 31 самолет и три вертолета Воздушных сил Украины. Как заявили в ведомстве, речь идет о 20 самолетах МиГ-29, восьми штурмовиках Су-25, бомбардировщике Су-24, двух учебно-боевых самолетах Л-39 и трех вертолетах Ми-8.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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