Источник в Москве заявил, что перспективы переговоров с Украиной упираются в отсутствие у нее политической воли. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, таким образом источник прокомментировал слова министра обороны Белоруссии Виктора Хренина о готовности страны продолжать выступать переговорной площадкой для Москвы и Киева.

«Белорусские посреднические усилия, предоставление переговорной площадки и добрых услуг трудно переоценить <...> Их дальнейшие перспективы упираются в полное отсутствие политической воли нынешнего киевского руководства», — поделился источник агентства.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров говорил, что враждебное отношение Киева к Москве абсолютно неограниченно и интересы населения требуют нормализации отношений с Москвой.

По его словам, Украине нужны политики, которые во время принятия решений ориентируются на потребности украинцев.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.