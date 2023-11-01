Шойгу рассказал, за сколько дней российская ПВО может сбить все украинские F-16

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) может сбить все американские истребители F-16, которые страны Запада собираются поставить Украине, за 20 дней. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, его выводы основываются на опыте проведения специальной военной операции (СВО).

Также Шойгу заявил, что силы войск Украины уменьшаются, а среди солдат растет деморализация.

По его словам, российские войска продвигаются в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и занимают более выгодные позиции.

В Пентагоне до этого заявляли, что украинским пилотам понадобится от пяти до девяти месяцев, чтобы завершить обучение управлению истребителями четвертого поколения F-16 в США.

30 октября представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что власти страны рассчитывают получить первую партию истребителей F-16 уже весной 2024 года. Как он сказал, Киев с нетерпением ждет завершения тренировок летчиков за рубежом.

Ранее Медведев поблагодарил иностранцев за инвестиции в российское оружие.