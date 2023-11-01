Бойцы российской группировки «Восток» на Южнодонецком направлении с помощью ударного беспилотного летательного аппарата «Ланцет» уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Stormer британского производства. Об этом руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил в интервью РИА Новости.

По словам офицера, огнем российской артиллерии в Новоочереватом были уничтожены две боевые бронированные машины противника. В районе Елизаветовки барражирующий боеприпас «Ланцет» нанес удар по ЗРК Stormer и уничтожил его.

В ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три минометных расчета.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) считают, что провал украинского контрнаступления произошел из-за нехватки боеприпасов.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что ВСУ могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.