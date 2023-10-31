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Российские бойцы сбили украинский тяжелый дрон «Баба Яга»

Бойцы батальона «Крым» сбили тяжелый дрон ВСУ «Баба Яга»

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Российские бойцы из батальона «Крым» сбили тяжелый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба Яга». Видео показал военный корреспондент Александр Сладков.

Также представитель батальона подтвердил ТАСС эту информацию.

«Да, наши ребята сбили один такой дрон», — рассказал он.

«Баба Яга» является боевой модернизацией сельскохозяйственного беспилотника (гексакоптера) Reactive Drone Agric RDE616. Он способен нести заряды весом до 50 килограммов. Высота полета дрона составляет до 30 метров.

В сентябре сообщалось, что Минобороны Украины передало ВСУ новые беспилотники с искусственным интеллектом. Они способны самостоятельно распознавать и фиксировать местоположение техники. Дальность полета аппаратов составляет до 10 км.

В августе командир батальона «Юг-Ахмат» Муса Борзиев с позывным Зверобой показал сбитый российскими бойцами беспилотник «Баба-яга».

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за сутки российские войска сбили 33 беспилотника ВСУ в зоне СВО.

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