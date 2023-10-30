«Хезболла» уничтожила на израильской базе оборудование для разведки

Вооруженное крыло шиитской организации «Хезболла» уничтожило оборудование для разведки, находившееся на военно-морской базе Израиля возле мыса Рас-эн-Накура. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационную службу организации.

По данным «Хезболлы», выведенное из строя оборудование позволяло Израилю наблюдать за территорией Ливана.

«При ударе по базе были впервые применены тяжелые ракеты, стоящие на вооружении моджахедов исламского сопротивления», — уточнили в организации.

Кроме того, боевики утверждают, что атаковали также пункт управления израильской бригады в северном военном округе в Праните.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ситуацию не комментировали.

«Хезболла» и ЦАХАЛ стали обмениваться ракетными ударами после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. При этом официальные власти Ливана, где базируется шиитская организация, не хотят, чтобы та сильнее втягивалась в конфликт, поскольку ливанское государство в данный момент переживает острый кризис.

Ранее сообщалось, что в штаб-квартиру миротворцев ООН в Ливане попала ракета.