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В США рассказали, почему Украина возвращается к советским танкам

Forbes: ВСУ возвращаются к советским Т-72 из-за потерянных танков Leopard 2

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возвращаются к эксплуатации советских танков Т-72 в связи с потерями танков Leopard 2 немецкого производства.

Он отметил, что западные страны оплачивают модернизацию советских машин, восполняя потери бронетехники Украины. Экс указал, что партнеры Украины решили выбрать самый простой способ подарить Киеву танки.

«Заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла советские Т-72М 1980-х годов выпуска, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту. Танки с новым литером Т-72EA готовы к отправке», — пояснил автор.

Экс указал, что танк Т-72 и его модификации из Польши и Чехии позволяют Украине компенсировать потери в «скудной партии» из 71 танка Leopard 2. Он отмечает, что украинские военные потеряли по меньшей мере 11 танков Leopard 2.

До этого сообщалось, что за последние дни Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли сразу три танка Leopard 2A4.

Ранее эксперт назвал преимущества российской ракеты «Сармат» перед американской Minuteman III.

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