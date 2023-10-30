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На Украине анонсировали «смарт-мобилизацию»

Министр цифровой трансформации Украины: в стране ожидается «смарт-мобилизация»

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Reuters

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в ближайшие месяцы в стране запустят «смарт-мобилизацию». Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Федоров отметил, что после запуска «смарт-мобилизации» призывники смогут выбрать специализацию, по которой они хотят служить. Через несколько месяцев, по словам министра, появится пилотный проект по первой специальности — оператор беспилотников.

«Человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов или вообще служить в роте ударных дронов», — уточнил глава министерства. В списке других специальностей, которые появятся позже, будут сапер, водитель и т.д.

Федоров также допустил, что есть люди, которые «хотят быть штурмовиками».

Накануне командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук заявил, что в украинской армии заканчиваются солдаты и необходимо усилить мобилизацию.

28 октября главный редактор журнала «Nowa Technika Wojskowa» Мариуш Чельма отметил, что ВСУ испытывают трудности из-за недостатка личного состава и мотивации к боевым действиям. Армия, по его словам, не столь эффективна, как в начале конфликта.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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