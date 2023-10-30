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ВСУ выпустили по территории Белгородской области более 40 снарядов за сутки

Гладков заявил, что ВСУ выпустили по Белгородской области свыше 40 снарядов

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Reuters

Украинские военные за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 40 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

За прошедшие сутки, по словам Гладкова, украинские солдаты обстреляли четыре приграничных района. Также в Шебекинском округе упал один дрон и сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет.

«По селу Щетиновка выпущено 7 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 2. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства», — написал Гладков.

Кроме того, как сообщил губернатор, по селу Долгое выпущено 16 минометных снарядов и 10 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град». Также в районе села Новая Таволжанка зафиксирован обстрел из танка четырьмя снарядами, а в хуторе Панков — один минометный обстрел, добавил Гладков.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Городище, расположенную в Рыльском районе Курской области. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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