Российский комплекс «Алабуга» может обнулить военный потенциал НАТО

Глава НАТО Йенс Столтенберг призывал Россию прекратить разработку перспективного комплекса электромагнитного излучения «Алабуга», так как он позволит стране получить неоспоримое военное превосходство. Об этом сообщает «Царьград».

«Подобные разработки превосходят весь ядерный арсенал альянса», – сказал генсек.

По словам военного эксперта, редактора журнала «Арсенал отечества» Алексея Леонкова, работа над российским комплексом «Алабуга», который способен повреждать средства связи электромагнитным импульсом, находится на экспериментальной стадии. По его словам, это не как ядерный взрыв, который поражает зону в зависимости от мощности заряда. «Алабуга» накрывает небольшой участок радиусом три-пять километров.

В октябре источник в Минобороны сообщил об успешном применении в ходе спецоперации новейших ручных электромагнитных ружей «Гарпун-3».

Ранее эксперт назвал преимущества российской ракеты «Сармат» перед американской Minuteman III.