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Россия будет укреплять военное сотрудничество с азиатскими странами

Шойгу: Россия намерена продолжать военное сотрудничество в АТР

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Iranian Army/AP

Россия будет продолжать военное и военно-техническое сотрудничество с заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе осуществлять поставки техники и совместные учения. Об этом, по сообщению ТАСС, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на 10-м Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.

Шойгу отметил, что происходящие в мире события вызвали необходимость в коррекции ряда приоритетов России. Важную роль здесь занимают страны АТР. В сотрудничестве с ними военные РФ собираются проводить обслуживание военной техники, подготовку кадров, заходы кораблей и другие мероприятия.

Министр указал, что деятельность в области военно-технического сотрудничества ведется в соответствии с национальным, международным законодательствами, не направлена против третьих стран.

В своей речи на Сяншаньском форуме Шойгу также назвал беспочвенными претензии Запада в адрес России по поводу мнимого снижения порога применения ядерного оружия. До того министр обороны РФ прибыл в Пекин с рабочим визитом.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения министра Шойгу.

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