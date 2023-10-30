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Шойгу заявил о нарастающей военно-биологической деятельности США в Восточной Азии

Шойгу: США развернули в Восточной Азии сеть биологических лабораторий

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Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии набирает обороты военно-биологическая деятельность США. Об этом он сказал, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, сообщает РИА Новости.

Шойгу отметил, что целая сеть американских биологических лабораторий развернута в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и в Южной Корее. Министр обороны подчеркнул, что подобные лаборатории США функционировали на Украине при содействии тех европейских стран, которые сейчас хотят подключиться к механизмам «АСЕАН плюс».

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.

В форуме будут участвовать представители высшего руководства, главы оборонных ведомств и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ряда государств Европы.

Пекинский Сяншаньский форум проводится с 2006 года. В последний раз он состоялся в очном формате в 2019 году.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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