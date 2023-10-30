Министр обороны подтвердил неизменность ядерной доктрины России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал беспочвенными претензии Запада в адрес России по поводу мнимого снижения порога применения ядерного оружия. Слова руководителя ведомства с выступления на Сяншаньском форуме приводит ТАСС.

«Ядерная доктрина России не изменилась», — заявил Шойгу.

По его словам, применение ядерного оружия, как и ранее, допускается в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию России, даже если против нее применяется обычное вооружение.

В начале октября президент Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в понижении ядерного порога в доктрине России: сегодня нет такой ситуации, чтобы что-то угрожало существованию российского государства.

До этого заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на полях регионального семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» заявил, что работы по размещению тактического ядерного оружия России в Республике Беларусь продолжаются.

Ранее физики вычислили, где правильнее прятаться от ядерного взрыва.