Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Министр обороны подтвердил неизменность ядерной доктрины России

Шойгу: претензии к снижению порога применения ядерного оружия беспочвенны

close
100%
Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал беспочвенными претензии Запада в адрес России по поводу мнимого снижения порога применения ядерного оружия. Слова руководителя ведомства с выступления на Сяншаньском форуме приводит ТАСС.

«Ядерная доктрина России не изменилась», — заявил Шойгу.

По его словам, применение ядерного оружия, как и ранее, допускается в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию России, даже если против нее применяется обычное вооружение.

В начале октября президент Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в понижении ядерного порога в доктрине России: сегодня нет такой ситуации, чтобы что-то угрожало существованию российского государства.

До этого заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на полях регионального семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» заявил, что работы по размещению тактического ядерного оружия России в Республике Беларусь продолжаются.

Ранее физики вычислили, где правильнее прятаться от ядерного взрыва.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий