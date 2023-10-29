Командир сообщил, что ВСУ пытаются подойти к позициям сил России в Херсонской области

Командир штурмового отряда Декстер сообщил журналистам, что украинские войска используют беспилотные летательные аппараты на линии соприкосновения в Херсонской области для создания безопасного подхода к позициям сил Российской Федерации, но подобные попытки не приносят результата, передает ТАСС.

«После артподготовки Вооруженные силы Украины начинают запускать БПЛА, чтобы обеспечить себе подход к нашим позициям, атакуя личный состав военнослужащих, однако у них не получается», — сказал он.

По словам Декстера, вооруженные силы Украины на сегодняшний день массово используют одноразовые летательные аппараты.

«У них появились подразделения, которые обеспечены по последнему слову техники. Имеют они и разведывательные беспилотники. Они одноразовые, снаряжаются взрывчатыми элементами, наносят поражающий эффект на нашу бронетехнику, на транспорт и на личный состав», — добавил командир штурмового отряда.

До этого Министерство обороны России опубликовало видео с моментом уничтожения позиций украинских военных в зоне боевых действий в районе Берестового.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.