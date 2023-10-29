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В Израиле заявили о расширении гумпомощи в сектор Газа от США и Египта

ЦАХАЛ: Египет и США расширят гуманитарные поставки в сектор Газа

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Reuters

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Египет и США расширят гуманитарные поставки в сектор Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Завтра гуманитарные усилия в Газе, которые проводят Египет и США, будут расширены», — указал Хагари.

28 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Израиль намерен пропустить в сектор Газа новую партию гуманитарной помощи, включающую в себя лекарства, воду и продовольствие.

Гуманитарную помощь в сектор Газа привозят на грузовиках через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Газы и Египта. О прибытии лекарств и другого гуманитарного груза сообщалось 21, 22, 23 и 25 октября.

Гуманитарный кризис разразился в секторе Газа после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября, когда боевики организации ХАМАС вторглись в Израиль, похитив десятки граждан. После этого израильская армия объявила операцию возмездия и начала обстрел Газы.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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