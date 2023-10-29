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Украинский политик призвала к утилизации русскоязычного населения Украины

Экс-депутат Рады Фарион потребовала утилизировать говорящих на русском языке

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Евгений Котенко/РИА «Новости»

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион потребовала утилизировать говорящих на русском языке граждан Украины, сообщают украинские СМИ.

Гнев Фарион вызвал таксист в Киеве, который в ответ на требования пассажиров разговаривать на украинском языке попросил их покинуть машину. Сервис такси Bolt принес извинения пассажирам и заверил, что водитель был уволен.

«Для таких надо создать штраф-батальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли. <...> Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации», — заявила Фарион.

Фарион является членом крайне правой партии «Свобода». В России в отношении нее заведены дела по ч. 4 ст. 33, пп. «а, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за русофобские высказывания.

До этого командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук заявил, что в украинской армии заканчиваются солдаты и необходимо усилить мобилизацию.

Офицер добавил, что он полностью одобряет практику массового отлова призывников украинскими военкомами прямо на улицах. По словам Шевчука, все пойманные и насильно мобилизованные украинские граждане должны «исполнять конституционный долг».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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