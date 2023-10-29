Украинский офицер потребовал усилить мобилизацию из-за тяжелых потерь

Командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук заявил, что в украинской армии заканчиваются солдаты и необходимо усилить мобилизацию, сообщает украинское издание «Страна».

«Не хватает людей. Солдаты заканчиваются, ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет. Людей мало, потому что война у нас полномасштабная, а мобилизация почему-то не полномасштабная», — заявил Шевчук.

Офицер добавил, что он полностью одобряет практику массового отлова призывников украинскими военкомами прямо на улицах. По словам Шевчука, все пойманные и насильно мобилизованные украинские граждане должны «исполнять конституционный долг».

До этого в Киеве, Одессе и Полтаве прошли митинги с требованием демобилизации военных.

Семьи бойцов вышли на площади с плакатами «Демобилизацию нашим защитникам!» и «Мой муж на войне уже 586 дней. Пришло время других» и т.п.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.