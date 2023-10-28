Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны России рассказало о ситуации на Донецком направлении

Минобороны РФ: боевая машина РСЗО HIMARS поражена на Донецком направлении

В Министерстве обороны России сообщили, что на Донецком направлении российские военнослужащие смогли отразить три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска при этом потеряли до 160 солдат

«Отражены три атаки противника, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Красного, Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки и Марьинки в Донецкой народной республике», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что на этом же направлении украинская армия за сутки потеряла две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а также гаубица М119 американского производства», — указали в министерстве.

Также Министерство обороны России сообщало, что российские войска на Запорожском направлении уничтожили немецкий танк Leopard.

27 октября глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в Запорожской области на Ореховском направлении российские военные уничтожили в бою четыре немецких танка Leopard. Он также сообщал, что российские военные сумели взять под контроль крупный опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка в Запорожской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий