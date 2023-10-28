В Министерстве обороны России сообщили, что на Донецком направлении российские военнослужащие смогли отразить три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска при этом потеряли до 160 солдат

«Отражены три атаки противника, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Красного, Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки и Марьинки в Донецкой народной республике», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что на этом же направлении украинская армия за сутки потеряла две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а также гаубица М119 американского производства», — указали в министерстве.

Также Министерство обороны России сообщало, что российские войска на Запорожском направлении уничтожили немецкий танк Leopard.

27 октября глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в Запорожской области на Ореховском направлении российские военные уничтожили в бою четыре немецких танка Leopard. Он также сообщал, что российские военные сумели взять под контроль крупный опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка в Запорожской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.