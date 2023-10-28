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Российские войска за сутки отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

Минобороны России сообщило о трех отраженных атаках ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы РФ за последние сутки отразили три атаки украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщается в официальной сводке российского Министерства обороны.

Как указано в заявлении ведомства, сражения произошли вблизи села Синьковка в Харьковской области и села Надия в Луганской народной республике (ЛНР). При этом подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли более 50-ти солдат и три пикапа.

«На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных боевых действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ», — уточнили в ведомстве.

27 октября глава администрации подконтрольной России части Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о планах украинских властей принудительно эвакуировать семьи с детьми из 10 населенных пунктов, расположенных в Купянском районе. Однако никакой информации о том, куда отправят граждан, до сих пор не поступало.

В этот же день генерал-лейтенант Вооруженных сил ФРГ в отставке Роланд Катер заявил, что российские войска метр за метром продвигаются на Купянском направлении. Текущую ситуацию на фронте эксперт назвал «конфликтом на истощение».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска потеряли до двух рот живой силы на Купянском направлении.

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