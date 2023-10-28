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Подлодку «Краснодар» выведут из соединения ВМФ в Средиземном море

ТАСС: подлодку «Краснодар» перебросят из Средиземного моря в Кронштадт

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postimees.ee

Подводную лодку «Краснодар» проекта 636.3 планируют перебросить в Кронштадт из Средиземного моря для ремонта. О выведении корабля из соединения военно-морского флота сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в сфере кораблестроения.

Агентство уточняет, что корабль должен будет совершить межфлотский переход на Балтику. Информации о том, когда подлодку планируют перебросить в Кронштадт, нет, только утверждается, что это произойдет «в ближайшее время».

«В конце ноября начнется плановый ремонт корабля на Кронштадтском морском заводе», — сказал источник агентству.

До этого сообщалось, что 13 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью ракет воздушного базирования и безэкипажных катеров нанесли удар по Севморзаводу, в результате чего получили повреждения дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск».

25 сентября сообщалось, что российская подводная лодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону» получила некритичные повреждения, которые не приведут к значительному увеличению времени нахождения субмарины на плановом ремонте.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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