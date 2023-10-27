Суданская военизированная группировка заявила, что захватила второй по величине город страны

Военизированные формирования (Силы быстрого реагирования, СБР, RSF), сражающиеся с суданской армией, заявляют, что захватили контроль над Ньялой, вторым по величине городом после Хартума. Как пишет The Guardian, это может стать поворотным моментом в шестимесячной войне.

Группировка утверждает, что она захватила главный штаб армии в городе, который является столицей штата Южный Дарфур, и конфисковала все его оборудование.

Армия Судана не дала комментариев на запрос журналистов о ситуации.

Ранее группировка контролировала большую часть Хартума, но армии удалось защитить свои ключевые базы в столице страны. Большая часть правительства перебралась в Порт-Судан на побережье Красного моря.

По меньшей мере 670 тыс. жителей Южного Дарфура были вынуждены покинуть свои дома, это второй наиболее пострадавший штат после Хартума.

RSF, базирующийся в Дарфуре, обвиняется Западом в проведении этнической резни в столице Западного Дарфура, Генейне, и разжигании напряженности во всем регионе.

Ранее археологи нашли редкое тату с символами Христа на ноге древнего суданца.