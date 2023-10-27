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Профессор из США считает, что Россия возьмет под контроль юг и восток Украины

Профессор Миршаймер уверен, что в состав России войдут юг и восток Украины

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Евгений Биятов/РИА Новости

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер уверен, что в состав России войдут юг и восток Украины, сообщает YouTube-канал Centre for Independent Studies.

«Я думаю, что русские в результате займут больше территорий, чем они сейчас контролируют <…>. Русские возьмут значительную часть восточной и южной Украины», — заявил Миршаймер.

Он прогнозирует, что Украина со временем превратится в «дисфункциональное» государство из-за неадекватного формулирования условий для проведений мирных переговоров — Миршаймер указал на так называемую «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского.

После этого, как считает профессор, конфликт будет заморожен.

До этого новый спикер конгресса заявил о необходимости разделить запрос о помощи Израилю и Украине.

Спикер отметил, что администрация также должна отчитаться о планах на дальнейшие действия в контексте Украины и ожидания от ситуации.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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