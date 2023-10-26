Командир «Ахмата» раскрыл потери ВСУ в районе Клещеевки в ДНР

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях в районе села Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР) потеряли свыше 12 тысяч человек.

Он назвал ситуацию в Клещеевке и в районе этого населенного пункта «реальной мясорубкой» для противника.

«Мы не можем понять позицию руководства ВСУ, когда оно в таком количестве напрасно кладет своих бойцов», — написал Алаудинов.

По его словам, речь идет о «грудах» тел украинских военнослужащих. Как отметил командир «Ахмата», потери несопоставимы.

«Примерно 1 к 10. При малейших условиях противник охотно сдается. Если бы враг не уничтожал артиллерией и БПЛА сдающихся нам в плен своих бойцов, то пленных было бы в разы больше», — добавил Алаудинов.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские войска отразили атаки Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки и вклинились в оборону противника на Донецком направлении.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ у Клещеевки.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.