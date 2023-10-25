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Британия начала подготовку первой группы летчиков ВСУ

Британия с сентября начала подготовку первой группы летчиков ВСУ

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Ints Kalnins/Reuters

Заместитель официального представителя премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака сообщила, что Британия начала подготовку украинских летчиков. Об этом сообщает ТАСС

«Да, мы начали обучение первых украинских пилотов в Великобритании. Я думаю, что это (обучение. — «Газета.Ru») началось в прошлом месяце», — сообщила зампред премьер-министра Великобритании.

Ранее сообщалось, что правительство Британии подсчитало число солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) на обучении в стране за полгода — оно достигло почти 20 тысяч. Подчеркивается, что в рамках данной программы британская сторона смогла обучить больше 19 тыс. украинских военных.

Планируется, что обучать украинских пилотов в Великобритании начнут текущим летом. Королевство в рамках Североатлантического альянса намерено создать медицинский центр для реабилитации украинских военных. Еще в планах оправить Киеву 50 млн фунтов стерлингов на ремонт военной техники.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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