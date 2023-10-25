Шойгу заявил о новых ЗРК, которые сбили 24 самолета ВСУ за 5 дней

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время беседы с военнослужащими группировки «Восток» сообщил, что в российских войсках появились зенитные ракетные комплексы (ЗРК), при помощи которых за пять дней сбили 24 самолета Воздушных сил Украины. Его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, министр обороны РФ в ходе общения с российскими военными обратил их внимание на то, что Украина за последнюю неделю потеряла много боевых самолетов.

«У нас появились комплексы, которые сбили двадцать четыре самолета за пять дней», — цитирует министерство Шойгу.

В ходе беседы с главой Минобороны военные рассказали ему об успешном поражении применяемых украинскими войсками артиллерийских системах М777, однако артиллерия ВСУ пока доставляет много проблем, принимаются меры, говорится в сообщении.

24 октября бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия украла американские чертежи и построила свою «супер-пупер-ракету».

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.