Шойгу посетил с проверкой пункт управления группировки российских войск «Восток»

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, совершающий рабочую поездку в зону специальной военной операции (СВО), осуществил на Южно-Донецком направлении проверку передового пункта управления группировки войск «Восток». Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Шойгу заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач.

Командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Андрей Кузьменко доложил о выполнении поручения министра по формированию штатных подразделений беспилотных летательных аппаратов, обеспечению их ударными и беспилотными дронами и укомплектовании подготовленными специалистами.

Кузьменко также доложил главе Минобороны РФ об особенностях тактики действий штурмовых отрядов группировки при выполнении боевых задач по захвату опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Шойгу заслушал доклады начальников родов войск и служб по вопросам организации контрбатарейной борьбы.

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