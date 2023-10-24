В США заявили о достаточном количестве оружия для поставок Израилю и Украине в будущем

У США имеются достаточные объемы вооружений и производственные мощности для поддержки Израиля и Украины. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Мы уверены, что можем удовлетворить потребности и Израиля, и Украины в дальнейшем», — сказал он, подчеркнув, что Соединенные Штаты и их союзники принимают меры для наращивания объемов выпуска артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Кроме того, Райдер отметил, что при этом у США есть возможности также обеспечить и свою армию всем необходимым.

24 октября экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что украинская армия не сможет идти в наступление и вести боевые действия, поскольку западные страны передали новые партии оружия Израилю.

До этого украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил в интервью газете Financial Times, что весь мир испытывает дефицит боеприпасов. Он уверен, что их нужно производить на Украине.

Накануне министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщала, что Европа не смещает фокус внимания с Украины, несмотря на противостояние ХАМАС и Израиля. По ее словам, поддержка Киева станет одной из ключевых тем на министерском заседании Совета ЕС.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.