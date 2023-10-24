Песков прокомментировал заявление Шмыгаля о нехватке боеприпасов на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что потенциал западных стран по производству боевых припасов ограничен. Таким образом он отреагировал на заявление украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля о возникновении мирового дефицита боеприпасов, чьи слова передает РИА Новости.

«Потенциал коллективного Запада по производству боеприпасов ограничен», — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, именно поэтому возникают определенные точки напряжения.

Для более точной и прикладной оценки он порекомендовал обращаться к специалистам из оборонных структур.

Незадолго до этого украинский премьер Шмыгаль заявил в интервью газете Financial Times, что весь мир испытывает нехватку боеприпасов. Он выразил уверенность, что боевые снаряды можно производить на территории Украины.

РИА Новости до этого назвали основные причины нехватки оружия и боеприпасов у ВСУ.

Ранее Зеленский раскрыл, какого оружия не хватает украинской армии.