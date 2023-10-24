Стало известно об особенности новой навигации «Солнцепеков»

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» теперь могут привязываться к местности и выполнять точное поражение целей ВСУ, не выходя из машины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По его словам, новый программно-аппаратный комплекс для «Солнцепеков» разработан ВНИИ «Сигнал». В настоящее время его серийно устанавливают на боевые машины.

Он пояснил, что благодаря обновлению экипаж «Солнцепека» может, не выходя из машины, привязаться к местности с марша, что помогает повысить оперативность и точность стрельбы.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что новейшие программные решения для привязки к местности во время залпов применяют экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск РФ.

В ведомстве рассказали, что корректировку целей проводят беспилотники. Также дроны в режиме реального времени передают результаты стрельбы на командный пункт.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.