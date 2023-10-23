ВС РФ впервые применили новые дальнобойные дроны в зоне СВО

Российские военные впервые применили новые дальнобойные беспилотники «Италмас» в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал Mash.

Издание также опубликовало видео, которое сделано, предположительно, в Киевской области. На них перед ударом слышны звуки, похожие на те, которые издает газонокосилка. Новые беспилотники работают на газу.

Отмечается, что новые беспилотники имеют увеличенную боевую часть, легче «Гераней» и способны бить на дальние расстояния — до 200 км. Беспилотник оснащен двигателем внутреннего сгорания, топливо заливается в крылья. Испытания «Италмаса» начались зимой.

В сентябре дроны «Италмас» презентовал Хабаровский радиотехнический завод. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщал, что партию новых беспилотников готовят к отправке в зону спецоперации. Также планируется наладить производство еще двух видов беспилотников, созданных специально для работы в условиях спецоперации.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.