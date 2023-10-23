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Более 5 тыс. человек погибли в Газе из-за израильских ударов

Минздрав Газы: более 5 тысяч человек погибли в результате ударов Израиля по Газе

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Khalil Hamra/AP

В секторе Газа с 7 октября в результате израильских ударов погибли более 5 тысяч человек. Об этом сообщает Минздрав Газы в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С начала агрессии в Газе число убитых достигло 5 087, в их числе 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых людей, 15 273 гражданина получили ранения», — говорится в сообщении.

До этого катарский телеканал Al Jazeera сообщал, что мечеть в центре города Газа была разрушена в ходе обстрелов со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Удары между израильской армией и ХАМАС продолжаются с 7 октября, когда боевики последнего обстреляли южные районы Израиля, после чего вторглись на его территорию и захватили свыше 200 заложников.

После этого ЦАХАЛ начал операцию возмездия.

Ранее в Израиле назвали число попавших в плен сторонников ХАМАС.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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